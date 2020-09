Stiri pe aceeasi tema

- Voichita Lazureanu vrea sa fie prima femeie in scaunul de primar al Timisoarei. „In politica sunt noua, …am aceasta tarie de a incerca”, a spus candidata PSD la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spre deosebire de actualul edil-sef al orasului de pe Bega, fostul manager al Spitalului „Victor Babes” promite…

- Fosta bazilica bizantina Sfanta Sofia , considerata al doilea monument important al Turciei, este deja, oficial, moschee. Prima slujba musulmana a avut loc vineri, in prezența președintelui Recep Tayyip Erdogan. Decizia transformarii in moschee a fost luata de președinte, dupa ce Consiliul de Stat turc…

- Venetia reduce numarul de locuri in gondola, din cauza turistilor supraponderali: ”Sa inaintezi cu mai mult de o jumatate de tona la bord este periculos” Dupa ce a constatat ca vizitatorii sai sunt tot mai supraponderali, Venetia a decis sa reduca, de la sase la cinci, numarul pasagerilor…

- Volkswagen ingheata angajarile pana la finalul lui 2020. ”Livrarile, si prin urmare veniturile, au scazut masiv, dar se mentin o mare parte din costuri” Volkswagen a oprit angajarea de personal nou la brandul sau de baza pana la finalul anului, a anuntat miercuri Ralf Brandstaetter, seful…

- Lidl va construi un supermarket in zona din spatele fostei fabrici de bere din Turda, in apropiere de malul Arieșului. Zona reglementata de documentaței acopera 17.950 mp. ”In anul 2006 Consiliul

- Fosta bazilica Sfanta Sofia, transformata in moschee, urmeaza sa ramana deschisa vizitatorilor in afara orelor de rugaciune musulmana - in timpul carora icoanele crestine urmeaza sa fie acopeite - a anunat marti Autoritatea afacerilor religioase din Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Consiliul…

- Fosta catedrala Sfânta Sofia, transformata în moschee, va ramâne deschisa pentru vizitatori în afara orelor de rugaciune musulmana, în timpul carora icoanele creștine vor fi acoperite, a anunțat marți Autoritatea pentru afaceri religioase din Turcia, citata de AFP. Consiliul…

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, a fost reținuta, vineri seara, in Italia. In aceeași zona a fost prins și Ioan Bene, pentru a executa șase ani de inchisoare. Ambii vor fi predați autoritaților romane, ei fiind urmariți internațional in baza mandatelor de arestare. Alina Mihaela Bica are de executat…