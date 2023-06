Stiri pe aceeasi tema

- POZNA… Iluminatul public din municipiul Huși a trecut intr-o noua etapa! Dupa ce nopți la rand becurile au fost stinse in diferite zone ale orașului, iar Primaria, cand a fost interpelata de cetațeni, a incercat sa arunce vina pe un… hoț misterios, care ar bantui bezmetic prin oraș și ar sustrage „siguranțele”,…

- SURPRIZA… Vasluienii veniți in Casa de Cultura și Sindicatelor pentru a fi prezenți la dezbaterea programului de guvernare in 15 puncte a lui AUR au avut surpriza ca in echipa venita de la București sa susțina proiectul sa-l revada pe un fiu al județului, profesorul universitar Sorin Chelmu, fost secretar…

- ZIUA DE AUR… A inceput la Vaslui, la Casa de Cultura a Sindicatelor, dezbaterea AUR a proiectului programului de guvernare: “Reconstruim Romania – program AUR in 15 puncte”, fara liderul formațiunii George Simion, doar cu Vasile Popa, travestitul lui Buzatu, plasat strategic in acest partid, care se…

- ZIUA DE AUR… A inceput, la Vaslui, la Casa de Cultura a Sindicatelor dezbaterea AUR a proiectului programului de guvernare: “Reconstruim Romania – program AUR in 15 puncte”, fara liderul formațiunii George Simion, doar cu Vasile Popa, travestitul lui Buzatu, plasat strategic in acest partid, care se…

- PROTEST… Profesorii din Vaslui și ceilalti colegi ai lor din invațamant au revenit astazi in Piața Civica din oraș pentru a-și striga nemulțumirile. Aceștia au respins oferta președintelui Romaniei, aceea de a incheia un acord politic in vederea rezolvarii revendicarilor salariale, și au anunțat ca…

- UPDATE: DESCOPERIT… Nimeni nu-și explica ce s-a intamplat cu Costica Timofte, batranul de 72 de ani din Șerbotești disparut de mai bine de o zi, a fost gasit. Polițiștii l-au descoperit pe marginea DN24, in drum spre Iași, pe raza localitații Coropceni. Oamenii se intreaba acum ce a fost in mintea consateanului…

- ADVERSAR… Unul dintre cei mai buni luptatori MMA din județ, Ovidiu Axinte va urca din nou in ring, sambata, 22 aprilie, la Sofia, Bulgaria, in cadrul galei Bushido Fighting Championship 88. Vasluianul il va avea ca adversar pe francezul Nikita Leshukov (22 de ani), supranumit Gorila. Ovidiu Axinte (Kombat…

- CURAȚENIE DE PAȘTE… Mașina unui fost polițist din municipiul Huși, in prezent pensionar, este celebra in oraș! Dar nu pentru frumusețea sau rapiditatea ei, ci pentru ca de ani de zile este de neclintita de pe domeniul public. Nu conteaza ca a mancat-o rugina, ca o fi prins radacini mai ceva ca buruienile…