- Presedintele Klaus Iohannis are astazi, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice din Parlament in vederea desemnarii unui nou candidat pentru functia de premier. Miercuri, Parlamentul nu a acordat votul de incredere Guvernului propus de Dacian Ciolos. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis are, astazi, la Palatul Cotroceni, consultari cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice din Parlament in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, potrivit Agerpres. Conform programului anuntat, consultarile vor incepe la ora 12,00,…

- Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național de vineri sa nu propuna niciun premier la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, daca nu va reuși sa contureze o majoritate parlamentara. „Avand in vedere ca in acest moment nu avem o majoritate in Parlamentul Romaniei,…

- Partidul AUR susține incetarea starii de alerta, in Romania. A fost depus, in Parlament, un proiect de lege Partidul AUR susține incetarea starii de alerta, in Romania. A fost depus, in Parlament, un proiect de lege Partidul AUR, condus de George Simion, a anunțat ca a depus, in cursul zilei de miercuri,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor „deplange paralizia instituțiilor statului in fața unei acțiuni evidente de dare de mita a candidatului la șefia PNL, Florin Cițu, și atrage atenția asupra incalcarii Constituției de catre Klaus Iohannis, prin susținerea unui om politic la președinția unui partid”.…

- Biroul Politic National al Partidului National Liberal a adoptat sambata, 18 septembrie, la popunerea lui Rares Bogdan, o rezolutie prin care invita USR PLUS la un „dialog direct, nemijlocit, fara preconditii inacceptabile” pentru a reface majoritatea parlamentara creata in decembrie 2020. In documentul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita premierului Florin Citu sa retraga proiectul de ordonanta de urgenta privind PNDL 3 de pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri si sa il transforme in proiect de lege, pentru a putea fi formulate amendamente in Parlamentul Romaniei. Liderii formatiunii,…