Reprezentantii AUR au transmis luni, referitor la acuzatiile de viol ale unei tinere de 17 ani care a participat la Scoala de vara a partidului, ca singurul incident despre care au cunostinta organizatorii in prezent este cel petrecut in noaptea de 15 spre 16 septembrie, atunci cand minora cazata intr-o camera rezervata invitatilor a fost gasita intr-o stare avansata de ebrietate, iar concomitent parintii tinerei, alertati de felul in care ea discuta la telefon, au sunat la politie si au solicitat interventia unui echipaj la fata locului. AUR mai precizeaza ca fata a venit la eveniment cu acordul…