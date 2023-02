ISU Harghita: Impreuna mai pregatiti!

COMUNICAT DE PRESA "Impreuna mai pregatiti "Saptamana Protectiei Civile ndash; 25 februarie 4 martie 2023 Anul acesta, la 28 februarie, se implinesc 90 de ani de Protectie Civila in Romania, data la care Regele Carol al II lea semna, in anul 1930, Inaltul Decret Regal nr. 468, publicat la 23 martie 1933 in Monitorul Oficial… [citeste mai departe]