Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi a pus in vanzare, in aceasta saptamana, biletele de intrare la evenimentele de luna viitoare, cand se marcheaza 66 de ani de la infiintarea teatrului liric iesean. Spectacolul aniversar ‘Tosca’, de Giacomo Puccini, prezentat in dubla reprezentatie, pe 3 si 4 noiembrie,…

- Corul de Copii si Tineret „Symbol – Jean Lupu” al Patriarhiei Romane implineste 32 de ani de activitate și de promovare a artei, credinței si tradiției poporului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Managerul aeroportului internațional din Bacau, Daniela Chelaru, a declarat, astazi, ca operatorul maghiar WIZZ AIR iși va extinde capacitatea de transport de pe aeroportul bacauan. In plus, WIZZ AIR a anunțat și tarife speciale pentru clienții BLUE AIR. Astfel, pasagerii afectați de anularea curselor…

- Spitalul pentru Copii ‘’Sfanta Maria” din Iași va avea o noua Unitate de Primiri Urgențe cu o capacitate de 35 de paturi. Managerul unitații, Alina Belu, a anunțat ca viitoarea unitate va avea circuite separate pentru pacientul infecțios și pentru cel non-infecțios. De asemenea, proiectul nu prevede…

- Reprezentantii Operei Nationale Romane din Iasi anunta ca au inceput pregatirile pentru stagiunea 2022-2023, care se va deschide pe 10 septembrie. Managerul ONRI, Andrei Fermesanu, a declarat ca spectacolul inaugural va fi „Magia serii in sunet si lumina”, eveniment de traditie, care atrage mii de spectatori…

- Opera Nationala Romana din Iasi a inceput pregatirile pentru stagiunea 2022-2023, care se va deschide pe 10 septembrie. Spectacolul inaugural va fi „Magia serii in sunet si lumina", eveniment de traditie, care atrage mii de spectatori in fiecare an. Fata de stagiunile precedente, grandioasa reprezentatie…

- Alexandra Velniciuc, in varsta de 41 de ani, este impreuna cu Șerban Puiu de mai bine de 20 de ani și nu au copii. Invitați la podcastul lui Catalin Maruța, actrița a spus care este motivul pentru care nu a devenit mama pana acum. De mai bine de doua decenii, Alexandra Velniciuc și Șerban Puiu formeaza…