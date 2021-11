Stiri pe aceeasi tema

- Doua focare au fost raportate in ultimele 24 de ore in municipiul Iasi. La Secția intai de Neurochirurgie au fost depistate doua cadre medicale infectate și cinci pacienți. Cadrele medicale sunt monitorizate la domiciliu, iar pacienții au fost izolați in alte rezerve ale spitalului. Un alt focar de…

- Un focar de COVID-19 a fost declarat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde au fost confirmati ca infectati sase pacienti si sase cadre medicale. Ca urmare, au fost sistate temporar internarile la Sectia de Chirurgie Toraco-Pulmonara, conform news.ro. Potrivit reprezentantilor Directiei…

- Directia de Sanatate Publica informeaza cu privire la apariția a trei focare Covid-19 din judetul Iasi: 1. LICEUL TEORETIC ”A.I.CUZA” IAȘI – 22 (19 elevi și 3 cadre didactice) Masuri: Izolarea pacienților pozitivi la domiciliu. Suspendarea activitații unitații pentru 14 zile. 2. LICEUL TEORETIC ”MIRON…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, miercuri, ca persoanele confirmate pozitiv la COVID-19 evita sa spuna cu cine au mai intrat in contact. Potrivit sursei citate, cei care fac anchetele epidemiologice in aceasta perioada se confrunta cu situatia in care numarul…

- La Iași, o persoana poate aștepta și peste 24 de ore o echipa a Direcției de Sanatate Publica pentru testarea anti-Covid la domiciu. La nivelul județului sunt doar 22 de echipe care preleveaza probe de la persoane infectate cu SARS-CoV-2. Directorul DSP, Vasile Cepoi a declarat ca se depun eforturi…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, Vasile Cepoi, a anuntat, sambata, ca Spitalul Mobil de la Letcani va fi redeschis marti, 12 octombrie, pentru persoanele aflate in stare grava din cauza infectarii cu COVID-19, acesta urmand sa functioneze dupa mai bine de opt luni de cand a fost…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Iasi, Vasile Cepoi, sustine ca in spitalele iesene nu mai sunt locuri nici macar pentru pacientii COVID care nu au nevoie de oxigen, in timp ce bolnavii care necesita internare la ATI stau in ambulante in curtea spitalelor pana apare un loc liber.

- S-a extins focarul Covid 19 inregistrat la Institutul Regional de Oncologie din Iasi. Conform purtatorului de cuvant al DSP, Marius Voicescu, pacienții au fost transferați la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, iar accesul vizitatorilor in secție a fost interzis. Marius Voicescu: Direcția de Sanatate…