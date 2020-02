Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul desemnat al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in cadrul audierilor parlamentare, ca nu poate sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea daca Guvernul va mari pensiile cu 40% de la 1 septembrie 2020 si a subliniat ca va respecta legea in vigoare. Ministrului…

- Cel mai sensibil subiect abordat in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in 2019 a fost nivelul pana la care sa creasca salariul minim in anul 2020. Pe parcursul anului, institutia s-a confruntat, insa, si cu alte subiecte sensibile precum alocatiile pentru copii platite de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei.…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.Executivul a aprobat in sedinta de vineri seara HG pentru stabilirea salariului…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. Executivul a aprobat in sedinta de vineri seara HG pentru stabilirea…

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, a afirmat ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru. "In sedinta de Guvern de aseara a fost aprobat HG pentru stabilirea salariului de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri seara, majorarea salariului minim brut de la 2.080 de lei la 2.230 de lei/ luna, incepand de la 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2 % fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul…

- Guvernul a majorat salariul minim și va crește și pensiile in 2020, deși bugetul ″⁣paraie din incheieturi″⁣. De unde face Orban rost de bani Este oficial: majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.230 de lei a fost aprobata de Guvern. Guvernul a aprobat, în…