- IGSU vine cu precizari dupa ce, in spațiul public, au aparut imagini cu personalul SMURD care scapa, la urcarea in ambulanța, pacienta din Suceava suspecta de coronavirus. IGSU a specificat intr-un comunicat ca pacienta, impreuna cu paramedicul SMURD, nu au avut de suferit de pe urma incidentului.Totodata,…

