Au mancat la fast-food, au ajuns la spital Cateva zeci de persoane, intre ele si copii, au ajuns pe mana medicilor ieseni, cu probleme digestive, dupa ce ar fi mancat de la un fast-food, mai exact o shaormerie din municipiul Iasi. Oamenii s-au plans doctorilor ca nu se simt bine, astfel ca au primit ajutor de specialitate. Potrivit TVR 2, nu mai putin […] Au mancat la fast-food, au ajuns la spital is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Peste 50 de persoane din Iasi au ajuns in ultimele 24 de ore la spital dupa ce au consumat produse de tip fast-food de la un local din municipiu, activitatea unitatii respective fiind suspendata de catre autoritati.

