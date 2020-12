Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean și-a intregit conducerea, Razvan Cadar și Ionel Bulbuc fiind aleși vicepreședinți și, impreuna cu președintele Iustin Cionca, vor conduce Consiliul Județean in urmatorii...

- Comunicat. Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad și Yonghui Cui, viceguvernator al Provinciei Fujian, din Republica Populara Chineza, au semnat astazi acordul de infrațire intre...

- Astazi a avut loc o ședința extraordinara a Consiliului Județean Argeș, ocazie cu care au fost aleși cei doi vicepreședinți ai instituției. “Ajutoarele” lui Ion Minzina – președintele ales al CJ – au fost aleși social-democrații Marius Nicolaescu și Adrian Bughiu. Fiecare a obținut cate 18 voturi pentru…

- Consilierii judeteni au ales, marti, in prima sedinta extraordinara a forului local cei doi vicepresedinti ai institutiei, pe Ciprian Trifan de la PSD, care a detinut acest post si in mandatul 2016 – 2020, si pe fostul parlamentar si lider al PNL, Dan Marian, actualmente reprezentant ALDE. Consilierii…

- ARAD. Chiar daca Razvan Cadar, vicepresedintele Consiliului Judetean Arad, a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus, niciun angajat al institutiei judetene nu va intra in izolare.

- S-a terminat cu bunastarea la Compania de Transport Public Arad, instituție controlata de Consiliul Județean Arad și Primaria Municipiului Arad. Dupa ce au trecut alegerile și le-au și caștigat la nivelul județului Arad, liberalii trec la ce știu ei mai bine: austeritatea. Iustin Cionca, actualul președinte…

- Partidul Social Democrat a caștigat in 27 septembrie 2020 atat Consiliul Județean cat și Primaria municipiului reședința de județ. De asemenea, in județ, 43 de primarii au fost adjudecate tot de social democrați.

- Niciodata in ultimii 60 de ani nu s-au realizat lucrari atat de ample pe drumurile județene, ca in mandatul președintelui PNL al Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, intre anii 2016-2020! Peste 725 de milioane de lei au fost investiți in modernizarea a 444 km drumuri județene, din care 400 de milioane…