Au apărut primele imobile pentru cei care vor să stea DOAR cu chirie Sunt tineri, cu familie sau manageri straini care au nevoie de flexibilitate si confort. Ca sa-i atraga, dezvoltatorii imobiliari le ofera locuri de parcare sau o sala de sport la parterul blocului, toate incluse in costul chiriei. 90 la suta dintre cei care inchiriaza apartamente in imobile special construite pentru asta au contracte incheiate pe cel putin 12 luni. Kimberly Vranceanu - dezvoltator imobiliar: „Chiriasii nostri sunt persoane care nu vor sa cumpere locuinte sau amana achizitia uneia, chiria se potriveste stilului lor de viata. Varsta lor variaza de la 20 ani pana la 60 de ani”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

