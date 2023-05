Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI a lansat joi o aplicatie mobila pentru ChatGPT, interfata sa de inteligenta artificiala generativa (AI) care se confrunta deja cu o crestere fenomenala pe internet si ale carei capabilitati impresionante fascineaza si intriga, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru inceput, noua aplicatie…

- Curtea Suprema din SUA a acordat companiilor de social media o victorie semnificativa, protejand platformele din mediul online in fața a doua acțiuni in instanța ce ar fi putut avea implicații majore in privința reglementarilor internetului, informeaza Rador.Potrivit celor doua decizii in cazuri…

- Potrivit Reuters, guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri o lege prin care interzice funcționarea in stat a aplicației chinezești TikTok, devenind astfel primul stat american care interzice populara aplicație pentru clipuri video. Legislația interzice magazinelor de aplicații…

- Luna trecuta, TikTok a adus modificari regulamentului de utilizare a platformei sociale, care include acum clauze prin care sunt interzise dezinformarile legate de schimbarile climatice.Acele modificari au intrat acum in vigoare, iar reteaua chineza a inceput sa le puna in aplicare si sa stearga filmarile…

- Ucraina a primit primele sisteme de aparare antiaeriana americane Patriot, iar tancuri de lupta usoare franceze AMX-10 se afla deja pe front, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, in contextul in care Kievul pregateste o contraofensiva de amploare impotriva fortelor ruse, relateaza France Presse,…

- Delegația Uniunii Europene la ONU a declarat ca toti cei care comit crime de razboi in Ucraina trebuie sa fie trași la raspundere, dupa ce o inregistrare video pare sa arate decapitari ale unor soldați ucraineni, informeaza Rador."UE susține anchetele privind toate crimele de razboi comise in Ucraina.…

- Rusia va sarbatori Ziua Victoriei, la Moscova, in anul 2023, cu o parada militara la care vor participa 10.000 de oameni și 125 de piese de armament. Anunțul in acest sens a fost facut de ministrul Apararii, generalul Serghei Șoigu, citat de agenția rusa TASS. Ceremoniile din Rusia, inclusiv cea de…

- Situatia militara din sudul Ucrainei este destul de periculoasa in unele locuri, in timp ce conditiile din est sunt foarte grele, a transmis printr-o mesaj video presedintele ucrainean Volodir Zelenski la primele ore ale zilei de astazi, cand se implineste un an de la declansarea invaziei ruse.Zelenski…