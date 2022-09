Noi imagini confirma faptul ca si alte persoane au fost implicate in bataia dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf, de vineri seara. Cei doi s-au lovit in plina strada, in Snagov. Șoferul agentei de fotbalisti s-a oprit din a inregistra momentul, iar antrenorul a deschis cu putere portiera masinii in care se afla finul impresarei. „Avocatii mei vor merge pana in panzele albe pentru a-mi face dreptate. Camerele de supraveghere de pe strada au surprins totul iar Anamaria Prodan a incercat sa scape din mainile lui fugind și intreband daca am filmat pentru a merge la poliție. Am sa-mi fac…