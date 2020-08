Au apărut asigurările anti-COVID. Ce fel de despăgubiri sunt Companiile de asigurari au lansat mai multe tipuri de polițe menite sa acopere anumite riscuri care apar in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, se pot achiziționa poliție de viața, de sanatate și pentru calatoria in timp de pandemie. Acestea asigura de la biletele de avion, pentru cursele care ar putea fi anulate pana la indemnizații […] The post Au aparut asigurarile anti-COVID. Ce fel de despagubiri sunt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

