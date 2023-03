Stiri pe aceeasi tema

- GAZDE… Timp de doua zile, pe 11 și 12 martie, Vasluiul va fi capitala taekwon-do-ului romanesc: va gazdui ediția 2023 a Campionatului Național de taekwon-do ITF pentru seniori și juniori 1. Evenimentul se desfașoara in Sala Polivalenta din Vaslui, iar deschiderea oficiala va avea loc sambata, 11 martie,…

- PERFORMANȚA… C.S “Varan” Vaslui a facut senzație la ediția 2023 a Campionatului Național de Kempo (semi contact) de la București. Clubul condus de Daniel Butnaru s-a intors cu 12 medalii, dintre care cinci medalii de aur, patru de argint și trei de bronz. Alți trei sportivi au fost foarte aproape de…

- CAMPION… Performanțe remarcabile pentru sportivii de la Brazilian Power Team (BPT) Barlad la Campionatul Național de Brazilian Jiu Jitsu cu Gi și la Cupa “Danubius” Braila Gi. Cel mai bun rezultat a fost obținut de Darius Negrescu, pentru a doua oara campion național in doar o saptamana. Pe 25 februarie,…

- PE PODIUM… Desfașurata la București, a doua etapa a Campionatului Național Indoor – Under 16 a adus rezultate bune pentru atleții de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Vaslui. Laura Antoche și Bianca Cordun au cucerit medaliile de argint. In proba de 400 de metri, Laura Antoche a facut o cursa foarte…

- LA LOT… Vasluienii Diego Burlacu (FC Bacau) și Rareș Munteanu (Farul Constanța) se afla in pregatiri cu naționala Under 16 a Romaniei. Intre 12 și 20 februarie, “tricolorii” mici au au efectuat un stagiu de pregatire in Cipru, iar de pe 20 pana pe 26 februarie participa la Turneul de Dezvoltare UEFA…

- AVEM VIITOR… Noi rezultate remarcabile pentru atleții de la Liceul cu Program Sportiv Vaslui. Sportivii vasluieni s-au intors cu șapte medalii de la ediția 2023 a Memorialului “Dorin Melinte” Bacau, concurs național de atletism indoor. Medaliile de aur au fost obținute de Laura Antoche, la 800 și 1500…

- REUȘITA… Atleții vasluieni au cucerit șase medalii, doua de aur și patru de argint, zilele trecute, la Etapa 1 a Campionatului Național de atletism in sala și la Cupa Romaniei Masters Athletics de la București. Medaliile de aur au fost obținute de Laura Antoche și Andreea Voduțe. Sportivii dublu legitimați…

- PE PODIUM… Inceput de an perfect pentru atleții juniori de la LPS Vaslui. Sportivii vasluieni s-au intors cu trei medalii de la Cupa Bistriței – Bacau, prima competiție din 2023. Laura Antoche a luat aurul la 1500 m, ștafeta feminina de 4×400 a luat argintul, iar baieții (ștafeta masculina, 4×400) au…