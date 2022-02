Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC „Mica Roma” Blaj) a terminat pe poziția a IV-a in proba de 1500 de metri, la tineret, in cadrul Campionatelor Naționale indoor pentru seniori și tineret. Eleva antrenoarei Cristina Man a obținut timpul de 4:42, in condițiile in care a concurat la o categorie superioara, ea fiind in primul an ca junioara 1. Mihaela Blaga va implini 18 ani in 4 martie, iar peste 3 saptamani va participa la finalele naționalelor de juniori. „Ma așteptam sa obținem un rezultat mai bun in privința timpului, dar pana la urma importanta este prezența la acest nivel. Noi, in acest an o sa abordam…