- O copila de 5 ani și 7 luni a disparut, joi seara, de la domiciliul din satul Gavanești, comuna Sageata. Dispariția a fost sesizata la Poliție de parinții fetei, care spun ca aceasta a plecat de acasa in jurul orei 21.30 si nu a mai revenit. La momentul disparitiei, minora era imbracata cu pantaloni…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, în noaptea de 27/28 iunie, minora MUNTEANU CRÂJMARIȚA-LOTI, de 15 de ani, din orașul Huedin, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors. Semnalmentele minorei disparute:…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 26 mai 2021, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata…

- UPDATE/AȚI VAZUT-O? In urma investigațiilor efectuate de catre polițiști, minora de 14 ani a fost depistata in cursul nopții in municipiul Ramnicu Valcea, fiind redata mamei sale. Din primele date, fata nu ar fi fost victima niciunei infracțiuni. Polițiștii valceni efectueaza verificari pentru depistarea…

- AȚI VAZUT-O? ​ Polițiștii valceni fac verificari pentru identificarea unei minore de 12 ani, care a plecat de la domiciliu la data de 1 aprilie a.c. și nu a revenit pana la acest moment. La data de 5 aprilie a.c., polițiștii au fost anunțați de o femeie din Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, fiica…