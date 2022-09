Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 600 de cetateni straini care stateau ilegal in Romania au fost depistati in august, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI) transmis AGERPRES. Politistii de imigrari au organizat, la nivel national, in august, 2.674 de verificari in teren pentru prevenirea si…

- Sindicalistii reclama „abuzurile comise asupra personalului din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, delegarile/misiuni abuzive dispuse, lipsa pontarii” sustinand ca seful de la IGI, pe care il poreclesc „Lukasenko”, si-a amenintat subalternii. SNPPC solicita conducerii MAI sa „ancheteze…

- Politisti si angajati din penitenciare protesteaza in Piata Victoriei FOTO: Arhiva/ Diana Surdu. Aproximativ 150 de politisti si angajati din penitenciare protesteaza din nou, astazi, în Piata Victoriei din Capitala, în fata sediului Guvernului. Sindicalistii se plâng…

- Membrii Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) cer public Ministerului de Interne revocarea sefului Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), chestorul de politie Marius Florin Mihaila, care este imputernicit in aceasta functie.

- In urma dezvaluirilor „Național” – VEZI AICI, SNPPC vrea demiterea șefului Inspectoratului General pentru Imigrari, chestorul Marius Florin Mihaila! Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) cere public, marți, prin intermediul unui comunicat de presa, retragerea imputernicirii…

- Poli tistii de imigrari din cadrul Direcției pentru Imigrari a Municipiului București au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute o acțiune pe raza de competența, avand ca scop combaterea șederii ilegale a cetațenilor straini. Cinci cetateni straini au fost identificati cu sedere ilegala. La data…

- Documentele de ședere pe teritoriul Romaniei eliberate membrilor de familie ai unor cetațeni ai Uniunii Europene (UE) ce nu sunt cetațeni comunitari vor fi modificate, in curand, pentru a cuprinde noi informații și standarde de securitate, potrivit unei legi oficializate aseara. De aceea, carțile de…

- * Urmeaza procedura extradarii in Romania Paul Filip al Romaniei a fost retinut la Paris si urmeaza sa se desfasoare activitatile procedurale pentru predarea lui in Romania, a anuntat, ieri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, potrivit Agerpres. „Urmare a activitatilor de cooperare internationala…