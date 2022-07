ATENȚIONARE METEO: COD GALBEN de furtuni în Alba până vineri, la ora 18.00. Zonele vizate ATENȚIONARE METEO: COD GALBEN de furtuni in Alba pana vineri, la ora 18.00. Zonele vizate ATENȚIONARE METEO: COD GALBEN de furtuni in Alba pana vineri, la ora 18.00. Zonele vizate Meteorologii au emis o avertizare imediata de Cod galben valabil pentru tot județul Alba, vineri dupa masa, pana la ora 18:00. Avertizare este valabila pentru zona joasa a județului Alba. Se vor semnala averse torențiale care vor acumula peste 35 […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

