- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei - Comunitatea Autonoma Andaluzia ca Asociatia Sindicala Andaluza (CCOO) si Uniunea Sindicala a controlorilor de trafic aerian (USCA) au anuntat, pentru zilele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania. Sindicatele controlorilor de trafic aerian au anuntat o greva pentru patru zile.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei – Comunitatea Autonoma Andaluzia ca Asociatia Sindicala Andaluza (CCOO) si Uniunea Sindicala a controlorilor de trafic aerian (USCA) au anuntat, pentru zilele…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis astazi o atenționare de calatorie pentru Franța, unde joi este programata o greva generala care va duce la perturbarea circulației ferioviare și a transportului public. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca autoritațile britanice au anunțat, pentru luni și marți, perturbari ale serviciilor de tr

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in perioada 12 13 decembrie 2022, autoritatile britanice au anuntat ca se inregistreaza perturbari ale serviciilor de transport…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca luni, 28 noiembrie, are loc in Austria o greva in transportul feroviar care va afecta atat circulația trenurilor interne, cat și a celor transfrontaliere.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca miercuri este programata o greva generala in numeroase sectoare de activitate.