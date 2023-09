Atenţionare de călătorie emisă de MAE. Perturbări ale zborurilor, în Italia, vineri, din cauza unei greve de 24 de ore Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde vineri sunt asteptate perturbari ale zborurilor, din cauza unei greve de 24 de ore. Totodata, la Roma este programata o greva in transportul public local. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Italia ca, in 29 septembrie, este planificata o greva nationala in sectorul aeroportuar si aviatic, pentru 24 de ore. De asemenea, la aceeasi data, este programata o greva a transportului public local la Roma, cu o durata de patru ore, care se va desfasura in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

