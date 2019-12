Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In capitala se inregistreaza ceața densa, respectiv vizibilitatea este redusa. CONDUCEȚI CU ATENȚIE SPORITA !!!La intersecția strazilor: V.Lupu – C.Stere, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP informeaza ca in capitala se inregistreaza ceața densa, respectiv vizibilitatea este redusa. In acest sens, șoferii sunt rugați sa conduca cu prudența.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza:In capitala pe partea carosabila și trotuare pe alocuri se inregistreaza ghețuș.La intersecția cu sens giratoriu strazilor: Ismail – Uzinelor – Vadul lui Voda, este inregistrat accident rutier.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In capitala se inregistreaza timp ploios, carosabil umed pe alocuri ceața densa.CONDUCEȚI CU PRUDENȚA !!!In capitala flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:Vasile Lupu tronsonul strazilor Constituției – E.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 18:45 , se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti ndash; Pitesti coloana in miscare pana la kilometrul 14 , intrucat ploua abundent, existand, astfel, pericol…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In capitala flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:Vasile Lupu intersecție cu str.Constituției direcția str.E.Coca;Calea Ieșilor direcția sens giratoriu: Ion Creanga – Ștefan cel Mare.

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In capitala se inregistreaza ceața densa și carosabil umed, CONDUCEȚI CU PRUDENȚA !!!In capitala flux majorat de transport, se stabilește:Sectorul BUIUCANI:M.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe intreaga autostrada A2 Bucuresti Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. De asemenea, tot in conditii de vizibilitatea redusa sub 50 de metri…