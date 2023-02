Atenție, șoferi! Din martie, polițiștii de la înmatriculări vor putea da amenzi In plus, deținatorii de mașini vor putea primi, pana la eliberarea certificatului de inmatriculare o dovada inlocuitoare cu valabilitatea de o luna. Mai multe schimbari sunt stabilite, prin OG 11/2023 , la Codul rutier , scopul lor fiind armonizarea cadrului legal privind circulația pe drumurile publice. Ordonanța de fața se va aplica din 2 martie, potrivit avocatnet.ro .Una dintre cele mai importante schimbari stabilite este abilitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor de a constata și sancționa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

