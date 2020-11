Atenție, provoacă dependență! NOSFE lansează noul clip al piesei CBD, alături de LIMO Va lipsește deja vara și simțiți ca nu ne-am putut bucura indeajuns de vacanțe anul acesta? Nicio problema! Ritmurile din piesa CBD va vor convinge ca in fiecare zi ne putem distra și simți bine ca in cea mai tare vacanța posibila. Colaborarea dintre cei doi artiști, NOSFE și LIMO, este cu atat mai speciala cu cat piesa va avea inca o mare surpriza pe care v-o vom dezvalui in saptamanile ce urmeaza. Dar, pana atunci, sunteți gata? Ați pregatit cocktail-urile și v-ați intins șezlongurile in living? “Colaborarea cu LIMO s-a intamplat printr-o conjunctura superba, amandoi scriind pe același instrumental.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

