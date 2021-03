Stiri pe aceeasi tema

- De la tribuna Parlamentului Romaniei, Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS de Alba, a solicitat, astazi, crearea unei strategii naționale pentru reducerea poluarii in zonele urbane, oferind ca exemplu municipiul Sebeș, unde, in opinia sa, este grav incalcat dreptul cetațenilor de a respira un aer curat.…

- Astazi, am inceput ziua cu o declarație politica de la tribuna Parlamentului. Declarația mea vizeaza un subiect extrem de important pentru județul Alba: poluarea din municipiul Sebeș. Municipiul Sebeș se confrunta, de ani de zile, cu o poluare accentuata, fapt care ingrijoreaza tot mai mult cetațenii…

- Ministerul de Interne a anunțat o actiune pentru stoparea defrisarilor ilegale din padurile Romaniei. Reprezentantii Prefecturilor si Politiei din tara au fost informati despre actiune. Ministrul de Interne, Lucian Bode, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, au participat miercuri…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor a emis Ordinul pentru modificarea ghidului de finanțare al Programului Casa Verde Fotovoltaice. Ordinul de ministru publicat in Monitorul Oficial prevede prelungirea termenului in care trebuie implementat proiectul cu 4 luni (de la 8 la 12 luni). Noile modificari…

- Curtea de Conturi a Romaniei a realizat, in perioada 19 februarie 2019 – 31 martie 2020, o misiune de audit privind performanta administrarii si exploatarii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si a acvaculturii in perioada 2016 -2019. Entitatile auditate au fost Ministerul Agriculturii…