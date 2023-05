Viperele au ieșit la soare pe potecile de munte din Apuseni. Turiștii sunt sfatuiți sa fie prudenți, acestea ataca daca se simt amenințate! O vipera a fost fotografiata recent in Apuseni, la Rasca, judetul Cluj. Turistii aflați in drumeții in natura in zonele unde traiesc vipere, cum este si zona muntilor Apuseni, sunt indemnati sa [...] Articolul Atenție la excursiile pe munte! Mai multe vipere au fost filmate in Apuseni! apare prima data in TurdaNews .