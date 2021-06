Stiri pe aceeasi tema

- Mare parte din crusta fragila de suprafața a planetei Vensu este sparta in fragmente care se mișca și se ciocnesc - iar framantarea lenta a mantalei plantei ar putea fi responsabila, arata un nou studiu publicat in Proceedings of the National Academy of Sciences pe 21 iunie, scrie The Conversation,…

- Terra gazduieste circa 50 de miliarde de pasari, aproape de sase ori mai mult decat numarul oamenilor, potrivit unei estimari realizate de oameni de stiinta australieni si publicata in revista Proceedings of the US National Academy of Sciences. Potrivit DPA, o echipa condusa de William Cornwell de la…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite ale Americii privind cooperarea in legatura cu proiectele nuclearo energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din tara noastra, semnat la Bucuresti, la 9…

- Doua femei s-au asezat in spatele lui Joe Biden - pentru prima oara in istoria Statelor Unite - in timpul discursului de politica generala pe care l-a sustinut in Congres, vicepresedinta sa Kamala Harris si presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi, relateaza AFP.

- Un studiu realizat de cercetatorii de la Massachusetts Institute of Technology da peste cap tot ceea ce s-a propagat de la inceputul pandemiei in legatura cu distanțarea sociala. Cercetatorii spun ca in riscul de infectare cu Covid-19 nu exista nici o diferența daca stai la interior la doi metri sau…