Atenție! Infractorii cibernetici trimit mesaje în numele Poștei Române Poșta Romana a transmis ca infractorii cibernetici se folosesc de numele companiei și trimit mesaje prin care atenteaza la conturile și datele personale ale cetațenilor. „In ultima perioada s-au intensificat acțiunile de phishing in care este folosit numele companiei. Prin intermediul SMS-urilor ori pe e-mail, infractorii cibernetici atenteaza la conturile și la datele personale ale utilizatorilor de internet,” se arata intr-un comunicat al Poștei Romane. Reprezentanții Poștei Romane ii sfatuiesc pe cei care primesc astfel de mesaje sa nu deschida respectivele mesaje, sa le marcheze ca spam și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

