ATENȚIE! ÎNCHISOARE DE LA 1 LA 5 ANI, SAU AMENDĂ Consumul de alcool reprezinta una din cauzele inca frecvente de conturbare a capacitatii de conducere, desi exista tendinta de a se subestima rolul sau. De cele mai multe ori, conducatorii auto aflati sub influenta alcoolului comit frecvente incalcari ale normelor de circulatie, conduc cu viteza excesiva, se angajeaza in depasiri neregulamentare sau executa in mod periculos virajele. Legea prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau amenda, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange.

