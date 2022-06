Atenție fani! Se dau abonamente gratuite la festivalul NEVERSEA! De Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, 14 iunie, cei care doresc sa salveze vieti pot dona sange in centrele de transfuzii fixe din Bucuresti, Constanta si Galati. Bonus, ei primesc un abonament gratuit la festivalul Neversea. Fanii Neversea din Bucuresti, Constanta si Galati pot primi un abonament gratuit la festival daca merg sa doneze sange. In Romania e nevoie anual de peste 500.000 de unitati de sange, anunta organizatorii evenimentului. „Donatorii care vor sa faca fapte bune sunt asteptati pe 14 si 15 iunie, intre orele 7:30 si 13:30, la centrele fixe de donare de sange din Bucuresti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

