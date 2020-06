Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 iunie - 26 iunie va fi suspendat traficul rutier pe str. Tighina, pe tronsonul strada Mitropolit Varlaam și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, inclusiv la intersecția cu strada Mitropolit Varlaam, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Masura este luata in vederea executarii lucrarilor…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca sambata și duminica (23-24 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat.Masura este aplicata in scopul prevenirii raspandirii infecției COVID-19 in randul locuitorilor municipiului Chișinau.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca vineri, simbata și duminica (01-03 mai, a.c.), transportul public municipal, troleibuze și autobuze, va fi sistat. Masura este aplicata in scopul prevenirii raspindirii infecției COVID-19 in rindul locuitorilor municipiului Chișinau. Totodata, informam ca…

- Transportul public municipal nu va circula sambata si duminica, 25-26 aprilie, transmite IPN. Primaria municipiului Chisinau sustine, intr-un comunicat de presa, ca masura este aplicata „in scopul prevenirii raspandirii infectiei COVID-19 in randul locuitorilor municipiului”.

- Ca și în weekend-urile trecute, în urmatoarele doua zile – 25 și 26 aprilie, transportul public din Chișinau va fi sistat. Masura este aplicata în scopul prevenirii raspândirii infecției COVID-19 în rândul locuitorilor municipiului Chișinau.…

- In acest weekend, in municipiile Chisinau si Balti nu va circula transportul public. Decizia care vizeaza doar zilele de 11 si 12 aprilie, a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale. Masura vine in contextul prevenirii raspandirii coronavirusului.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca din 28 martie si pana la anularea situatiei de urgenta, transportul public municipal, troleibuze si autobuze, va circula in regim special si va fi gratuit.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in zilele de sambata si duminica (21-22 martie), transportul public din Chisinau va fi partial restrictionat. Astfel, dimineata autobuzele si troleibuzele vor iesi la linie de la ora 07:00 pana la 10:00, iar seara, intre orele 16:00 – 19:30.