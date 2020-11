Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii care nu au cauciucuri de iarna in aceasta perioada in care șosele incep sa fie tot mai alunecoase din cauza precipitațiilor solide risca amenzi importante, conform Codului Rutier 2020. The post Ce amenda riști daca nu ai montat anvelopele de iarna. Vremea rea poate aduce sancțiuni consistente…

- Toți șoferii trebuie sa iși pregateasca mașina pentru iarna. Spre deosebire de sezonul estival, regulile sunt diferite. Așadar, pentru a circula in siguranța trebuie sa ne echipam mașinile corespunzator. Cum iți pregatești corect mașina de iarna? Toți trebuie sa luam masurile necesare pentru a ne asigura…

- Pe Velopa.ro Black Friday a inceput mai devreme, pentru ca toti soferii sa aiba timp sa-si echipeze masina cu anvelope de iarna pana la caderea primei zapezi. Profita acum de reduceri pentru a-ti echipa masina de iarna. Cu siguranta nu iti doresti ca prima zapada sa te ia prin surprindere. Potrivit…

- In contextul in care iarna si-a facut deja simtita prezenta in unele parti ale tarii, soferii sunt obligati sa treaca la anvelopele de iarna, altfel pot risca amenzi de pana la 2.900 de lei.

- Conducatorii auto sunt sfatuiti sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere. Distantele de franare sunt mai mari iarna, motiv pentru care pastrati o distanta suficienta fata de vehiculul din fata pentru a putea frana in conditii de siguranta. Evitati sa actionati…

- Vremea rece atrage atentia soferilor ca este timpul schimbarii anvelopelor de vara cu cele de iarna, insa trebuie mentionat ca in Codul Rutier din Romania nu este specificata o data de la care acestea ar fi obligatorii.

- Din ce in ce mai multi conducatori auto primesc sanctiuni pentru greseli banale. Iata la ce trebuie sa fie atenti soferii. Daca nu au asta in masina, pot primi amenda! Amenda pentru soferii romani care nu au asta in masina Cum apar tot felul de schimbari in Codul Rutier si nu multi sunt conducatorii…