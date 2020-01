Atenție! Amenzile pentru deranjarea vecinilor cresc simțitor Amenzile pentru organizarea de petreceri și tulburarea liniștii in apropierea locuințelor vor crește de cateva ori, in timp ce repetarea actelor de deranjare a liniștii locatarilor, prin zgomote, larma, muzica sau petreceri, va fi sancționata inclusiv cu munca in folosul comunitații, potrivit unor prevederi legale care intra in vigoare, duminica, 26 ianuarie, informeaza profit.ro. Noua [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

