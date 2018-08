ATENTAT la PREŞEDINTE: Două drone cu explozibili au deschis focul. Opoziţia denunţă o farsă Incriminat de Maduro, care il acuza ca este implicat in acest incident, Borges i-a raspuns direct pe contul sau de Twitter. 'Nici tara, nici lumea nu cred in farsa ta cu atentatul. Stim cu totii ca este vorba de un montaj menit sa ne puna sub urmarire si sa ne condamne, pe noi, cei care ne opunem dictaturii', a notat Borges in mesajul transmis marti.



Potrivit versiunii autoritatilor venezuelene, impotriva lui Maduro a fost intreprinsa o tentativa de asasinat cu ajutorul a doua drone incarcate cu exploziv. Sapte militari au fost raniti.



In afara de Borges, Maduro a acuzat de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

