S-a inregistrat un „val” de 218.410 „cereri” Atacurile cibernetice DDOS la adresa site-ului Agenției AMOS News au continuat in ultimele 24 ore cu o stranie concurența intre hackeri americani și ruși 32.610 „cereri” necash-uite dinspre Statele Unite fața de 24.756 din Rusia. Webmasterii agenției au avut de a face fața unui volum excesiv de „cereri” - 218.410, dintre care 97.713 cached și 120.667 uncached. Au rezultat un numar de 5525 de vizitatori unici ai site-ului care au avut acces la flux și la arhive. Pana in prezent nu a rezultat o explicație clara a acestor atacuri, in afara de unele supoziții.…