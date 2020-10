Atacul terorist de la Nisa, condamnat de la Vatican la Moscova Actul terorist de la Nisa, in urma caruia și-au pierdut viața trei persoane, printre care și o femeie de 70 de ani, care a fost decapitata, este condamnat inclusiv de Rusia și Turcia. Prin vocea purtatorului de cuvant al președintelui rus, Kremlinul, a condamnat atacul terorist de la Nisa dar a criticat și modul in care a fost caricaturizata imaginea profetului Mahomed. “Este inacceptabil sa ucizi oameni, dar e greșit sa insulti sentimentele credincioșilor”, a declarat purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dimitri Peskov. De asemenea, Ministerul turc de Externe , Mevlut Cavusoglu a condamnat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

