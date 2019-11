Stiri pe aceeasi tema

- Poliția olandeza anunța ca mai multe persoane au fost ranite prin înjunghiere, vineri, într-un atac cu cuțitul comis pe o strada comerciala din orașul Haga, transmite Reuters.Poliția din orașul olandez a informat într-un comunicat ca serviciile de urgența se afla la fața locului.Update:…

- Barbatul care l-a batut pe Tzanca Uraganu la o petrecere la care lautarul fusese angajat sa cante a fost reținut de polițiști, dupa ce manelistul agresat a dezvaluit anchetatorilor care a fost adevaratul motiv pentru care interlopul l-a facut knockout.

- Individul a „incasat" 2.000 de lei si a dat sa fuga. Angajatii institutiei de credit au actionat butonul de panica iar la fata locului a ajuns rapid un echipaj de Politie. Oamenii legii au dat de urma „fugarului" pe care l-au retinut dupa 20 de minute, nu inainte de trage trei focuri de avertisment,…

- Un cunoscut medic timișorean a fost reținut de Poliție dupa ce și-a batut crunt copilul pentru o nota proasta la școala Un caz grav de violența in familie a ajuns in atenția Poliției Timiș. Un medic chirurg de la spitalul CFR din Timișoara a fost reținut pentru ca și-a agresat copilul minor. Baiețelul…

- O firma din Arges s-a ales cu o paguba imensa. Aceasta contractase o firma de transport din Dambovita pentru a livra sute de televizoare in Olanda. Numai ca, potrivit anchetatorilor, soferului TIR-ului a fugit cu marfa. Patronul a anuntat Politia, care a facut mai multe perchezitii. Paguba firmei din…

- In cursul zilei de ieri, o femeie de 54 ani, din orasul Vinju Mare, jud.Mehedinti, a sesizat Politia orasului Vinju Mare, despre faptul ca in perioada 17 aE“ 27.10.2019, a fost agresata in repeta

- Dupa ce Spynews.ro a prezentat cazul despre pedofilului din Onesti care a fost lasat liber printre copii si a informat Ministerul Public privind modul in care Politia si Parchetul au actionat in cadrul anchetei, iata ca parintii pot sta linistiti. Cel putin, pentru moment. Individul, in varsta de 61…

- Ion Fieraru a spus ca obișnuia sa-și aștepte fetița de 11 ani la școala, dar nu a mai facut asta vineri, știind ca vine acasa insoțita de alți doi-trei copii. Barbatul spune ca nu a fost inștiințat oficial de polițiști cu privire la mersul anchetei, ci doar primarul localitații i-a dat detalii. „Pana…