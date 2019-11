Atac sângeros, sunt cel puţin 15 morţi Atac terorist in Thailanda. Este unul dintre atacurile cele mai sangeroase din istoria acestui conflict care a insangerat sudul Thailandei in ultimii 15 ani si care s-a soldat deja cu 7.000 de victime.



Un numar necunoscut de atacatori inarmati cu arme de foc si grenade au patruns intr-un sat din provincia Yala si au ucis 15 persoane si au ranit patru, a precizat Kongcheep Tantrawanit pentru DPA. AFP, care citeaza un alt purtator de cuvant, Pamote Prom-in, relateaza ca atacatorii au deschis focul asupra a doua posturi de control. Douasprezece persoane au fost ucise la fata locului si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti seara intr-un atac atribuit rebelilor separatisti musulmani din sudul Thailandei, a anuntat un purtator de cuvant al armatei, relateaza miercuri AFP si DPA și preluate de agerpres. Este unul dintre atacurile cele mai sangeroase din istoria acestui conflict…

- O bomba a explodat într-o moschee din estul Afganistanului în timpul rugaciunilor de vineri, ucigând cel puțin 62 de oameni și ranind alte zeci de persoane care asistau la slujba, au anunțat autoritațile locale, scrie Mediafax citând agențiile internaționale.Sohrab Qaderi,…

- Un nou atac terorist. Sunt cel putin patru morti si mai multi raniti Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul…

- Doua persoane au murit si mai multe au fost ranite, in aceasta dupa-amiza, in Germania, dupa ce un individ a deschis focul langa o sinagoga, in Halle. Cel puțin doua persoane au murit in urma unui atac armat din orașul Halle, din estul Germaniei Se pare ca atacatorul a tras cu o mitraliera, a aruncat…

- Un judecator din sudul Thailandei s-a impuscat, in cladirea tribunalului, dupa ce a pronuntat verdictul ''nevinovat'' in cazul a cinci suspecti musulmani acuzati de crima in sudul agitat al tarii budiste si a criticat sistemul judiciar intr-un discurs pe care l-a transmis live pe Facebook, informeaza…

- Thailanda ar putea fi urmatoarea tara din sud-estul Asiei care sa-si mute capitala, dupa ce prim-ministrul Prayut Chan-o-cha a sugerat ca o astfel de miscare este posibila in timpul mandatului sau.

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise in noi revolte care au izbucnit luni in Papua, provincie indoneziana afectata de violente de la jumatatea lunii august, a anuntat armata, citata de AFP potrivit Agerpres. "Majoritatea au murit intr-un incendiu", a declarat un purtator de cuvant militar, Eko…

- Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a soldat cu cel putin 5 morti si 35 de raniti, informeaza dpa si EFE. Purtatorul…