ATAC groaznic al Rusiei asupra Kievului: ucrainenii au fost prinşi sub dărămături! Rusii au continuat atacul asupra Kievului si duminica dimineata, cand s-au auzit mai multe explozii. Serviciile de urgența au evacuat oamenii in urma atacului rusesc cu rachete asupra capitalei Kiev, 2 persoane fiind spitalizate. Primarul capitalei a precizat ca inca mai sunt rezidenți sub daramaturi. Doi oameni transportati la spital Serviciul de Stat de Urgența […] The post ATAC groaznic al Rusiei asupra Kievului: ucrainenii au fost prinsi sub daramaturi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

