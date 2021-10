Atac cibernetic în Iran (VIDEO) Benzinariile din Iran au fost inchise brusc, marți, iar autoritațile au transmis ca s-ar fi produs in urma unui atac cibernetic. Distribuirea de carburant a suferit o intrerupere generalizata. ”Consiliul Suprem de Securitate Nationala confirma ca este vorba de un atac cibernetic impotriva sistemului informatic de distribuire a carburantului”, a anunțat televiziunea de stat, potrivit AFP. ”Detalii despre atac si originea acestuia fac obiectul unei anchete”, s-a adaugat, fara sa fie facute și alte precizari. Atat presa din Iran, cat și rețelele de socializare au prezentat imagini cu cozi kilometrice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

