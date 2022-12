Stiri pe aceeasi tema

- O luare de ostatici a avut loc in centrul orasului Dresda, langa mall-ul Altmarkt-Galerie, a precizat sambata politia, citata pe de alta parte de agentia DPA. Politia a evacuat centrul comercial si zonele din apropiere. Piata de Craciun Striezelmarkt a fost de asemenea inchisa. Politia a refuzat sa…

