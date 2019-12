Atac armat asupra unui hotel din Mogadiscio. Cel puţin 11 persoane au murit Militia Al-Shebab, asociata cu Al-Qaida, a revendicat atacul lansat marti seara si care a durat aproape sase ore.



Cel putin alte opt persoane au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant guvernamental, sau 12, potrivit politiei. Alti aproape 100 de oameni aflati in zona au fost salvati, informeaza stiripesurse.ro.



Intre morti se numara doi membri ai fortelor de securitate, doi paznici ai hotelului si doi civili.



Hotelul SYL, unde a avut loc atacul, aflat in apropierea palatului prezidential, este frecventat de politicieni si tocmai gazduia o reuniune a unor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 oameni, inclusiv cinci militanti, au murit intr-un atac al gruparii teroriste islamiste Al-Shebab asupra unui hotel din capitala somaleza Mogadiscio, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al guvernului, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Militia Al-Shebab, asociata cu Al-Qaida,…

- Patru persoane au fost ucise și alte doua grav ranite, intr-un atac armat dintr-un spital din Cehia, potrivit ministrului de Interne al acestei țari, Jan Hamacek, citat de RT. Suspectul, neidentificat, a fugit și este cautat de Poliție.Atacul s-au petrecut la Spitalul didactic Ostrava, din partea de…

- Cel putin sapte membri ai fortelor de securitate afgane au fost ucisi in provincia Takhar, din nordul Afganistanului, au anuntat joi oficialitatile de la Kabul, potrivit dpa.Alti cel putin zece militari afgani au fost raniti in atacul asupra a doua baze militare situate in districtul Darqad,…

- Cel puțin trei morți și noua raniți, intr-un atac armat la adresa din Long Beach, California, anunța CNN. Pentru moment, autoritațile confirma decesul a trei persoane. Alte noua au fostr...

- Doua persoane au fost ucise, iar 14 au fost ranite într-un atac care a avut loc la o petrecere la aproximativ 25 de kilometri de campusul Universitații de cercetare A&M din Commerce, Texas, relateaza AP. Atacatorul se afla înca în libertate. Atacul armat a avut loc chiar înainte…

- 'Astazi, reafirmam relatiile dintre poporul american si poporul somalez, si dintre cele doua natiuni ale noastre', a declarat ambasadorul SUA in Somalia, Donald Yamamoto, intr-un comunicat. 'Este o zi istorica si semnificativa, care reflecta progresele Somaliei in ultimii ani, precum si un pas spre…

- Cel putin doua persoane au murit si alte opt au fost ranite sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orasul Lancaster din statul american Carolina de Sud, au informat oficiali locali, citati de Reuters, titreaza Mediafax. Autorul atacului se afla in libertate si nu este clar daca acesta…

- Cel putin doua persoane au murit si alte opt au fost ranite sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orasul Lancaster din statul american Carolina de Sud, informeaza Reuters, citeaza mediafax.ro.