Stiri pe aceeasi tema

- O masina de politie a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier petrecut in judetul Tulcea, aceasta fiind lovita de un autoturism si proiectata pe sensul opus, intr-o alta masina. In urma impactului, politistul aflat la volan, un tanar in varsta de 24 de ani, a fost ranit, fiind transportat…

- Un copil a murit si cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in Ungaria, intr-un accident in care a fost implicata o masina inmatriculata in Romania si care transporta migranti ilegali, informeaza MTI., preluata de Agerpres.

- O femeie de 52 de ani din Constanta a murit astazi intr un accident rutier petrecut in judetul Vrancea. Din primele informatii in accident a fost implicata si o masina de politie. Potrivit IPJ Vrancea, in jurul orei 13.37, o autospeciala din cadrul IPJ Suceava care se deplasa pe Drumul National 2 E…

- CITESTE SI Doi septuagenari s-au luat la bataie in Sectorul 5, in plina strada: Pana sa vina poliția, unul din ei a folosit un cuțit 14:43 0 O parte dintre pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia si-au incheiat misiunea - Ei predau stafeta colegilor din Franta / Aproape…

- O masina apartinand Postei Romane a fost implicata, vineri, intr-un accident de circulatie pe DN 24, in localitatea Solesti, in urma evenimentului nefiind inregistrate victime, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit…

- Polițiștii din Sighetu Marmației au fost solicitați sa intervina, vineri seara, la un accident rutier produs pe strada Faget din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 45 de ani din Sighetu Marmației, a intrat in coliziune fața spate cu…

- Simte oare vedeta Antena 1 din nou fiorii unei noi povești de dragoste? Ramona Olaru a publicat primele imagini cu noul iubit. Cei doi s-au filmat impreuna in mașina. Ce mesaj a transmis prezentatoarea Neatza cu Razvan și Dani. Ramona Olaru a publicat primele imagini cu noul iubit Dupa desparțirea de…

- O autospeciala a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta care se afla in misiune a fost implicata intr un accident rutier in zona Tomis 3 din municipiul Constanta.Potrivit IJJ Constanbta, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul oirei1.00 echipajul de jandarmi se afla intr o misiune, ca urmare…