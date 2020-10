Astrid Fodor, primarul ales al Sibiului, va ataca la Tribunal decizia de invalidare a mandatului

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sibiu a respins vineri, validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei."Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin încheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu în camera de consiliu, la data de 16.10.2020,…

- Judecatoria Sibiu a transmis ca a decis, vineri, sa respinga cererea formulata de Biroul Electoral al Circumscripției Municipale Sibiu – nr. 1 pentru validarea mandatului de primar al Sibiului, atribuit lui Astrid Cora Fodor, in urma alegerilor locale desfașurate in data de 27 septembrie 2020. „A fost…

- Judecatoria Sibiu a respins vineri validarea primarului reales al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, informeaza un comunicat de presa al instantei. "Se aduce la cunostinta publica faptul ca, prin incheierea pronuntata la Judecatoria Sibiu in camera de consiliu, la data de 16.10.2020, in dosarul nr. 9486/306/2020,…

