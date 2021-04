Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 3.385 vaccinuri: 350 Moderna, 65 AstraZeneca și 2.970 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 53 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare, s-au administrat 1.646 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a de…

- Din data de 13 aprilie vor fi operationalizate inca 144 de cabinete noi de vaccinare unde se va aloca vaccin de la compania Pfizer, a anunțat marți, 6 aprilie 2021, intr-o conferinta de presa, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, dr. Valeriu Gheorghita. Peste inca o saptamana, din data de 20…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca in perioada urmatoare procesul de vaccinare se va accelera, odata cu implicarea medicilor de familie și a primirii de noi tranșe de vaccin.

- Șase noi paturi ATI devin funcționale la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal din Timișoara, de joi, 18 martie. De saptamana viitoare vor fi deschise și trei noi centre de vaccinare, pe Calea Buziașului, in cladirea Incuboxx și la muzeul de transport de pe Take Ionescu. Se va folosi doar vaccin…

- Patru noi fluxuri de vaccinare vor deveni operationale, in judetul Constanta, incepand de luni, 1 martie 2021. Cabinetele vor face parte din noile centre de vaccinare avizate de DSP Constanta, din localitatile Mihail Kogalniceanu, Ovidiu, Cumpana si Valu lui Traian. In prima faza, centrele vor deservi…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.392 de vaccinuri (150 Moderna), (590 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 124 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva coronavirusului, in Timiș,…

- Stres și emotii in aproape toate centrele de vaccinare din tara. Programarile au fost date peste cap dupa ce compania Pfizer a intarziat din motive obiective livrarea celei mai recente tranșe. Sunt rezervate pentru rapel.