CliniX este un centru de diagnosticare dupa cele mai inalte standarde unde este pus la dispoziție pentru pacienți o diagnosticare noninvaziva a aparatului circulator. De la ora 14.00, la Central Plaza, va avea loc inaugurarea CliniX Help Care, un centru de investigație hemodinamica pe probleme cardio pe segmentul hipertensiv. Analiza hemodinamica se realizeaza cu NICaS, […] Articolul ASTAZI se deschide CliniX in Bacau apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .