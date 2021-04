Stiri pe aceeasi tema

- Fostii mari sportivi ai Romaniei, Anisoara Cusmir-Stanciu, Camelia Potec, Gheorghe Popescu, Marius Urzica si Sandra Izbasa, au fost desemnati "Ambasadori ai Sportului Curat" de Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) in cadrul manifestarilor organizate cu ocazia "Zilei Sportului Curat", sarbatorita in…

- Astazi a avut loc la București un summit despre ”Ziua Mondiala a Sanatații”, sub patronajul Președintelui Klaus Iohannis. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni unde s-a aflat și Directorul regional OMS pentru Europa, Hans Kluge. Oficialul OMS a luat cuvantul spunand ca Romania a reușit sa demonstreze…

- Context: bulgarul Ivo Georgiev a acuzat Romania de un joc suspect cu Spania, in 1996, cand ,,tricolorii” au pierdut, scor 1-2. Declaratiile acestuia au fost intarite chiar de un roman, Florin Raducioiu, care a spus ,„Echipa era neatenta si asta m-a pus pe ganduri.”Gica Popescu, fost international, a…

- ”Locuitorii județului Alba urmaresc cu dezamagire, in ultimele zile, relatarile din presa locala privind presupuse neințelegeri din interiorul USR – PLUS Alba. Mesaje publice, conferințe de presa, reacții pe grupurile interne de comunicare, toate aceste lucruri au determinat o agitație in randul membrilor…

- Dreptul la replica este acordat in legatura cu articolul „Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos”. Mesaj dur din partea lui Mihail David, copreședintele Alianței din Alba a USR-PLUS *** DREPT LA REPLICA/Beniamin Todosiu: Lansez un apel public la unitate in interiorul USR – PLUS. Ii rog pe colegii…

- Ziua Indragostitilor sau Ziua Sfantului Valentin, marcata la nivel global pe 14 februarie, este ziua in care oamenii de pretutindeni isi arata afectiunea si isi trimit felicitari, flori ori bomboane, alaturi de mesaje de dragoste. Nici vedetele din Romania nu au pierdut ocazia de a-si face declaratii…

- Chiar și intr-o lume blocata de pandemie, „blestemul” multor romani ramane minoritatea roma, cu portul și limba ei. Anunțul din Luton le-a pus capac unora: „Voi va dați seama ca deja, inclusiv la nivel oficial, suntem considerați țigani?” Mesaje furioase care-ți arata ca rasismul nostru are unda verde…