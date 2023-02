Assad îi înfometează și îi lasă să moară pe sirieni după cutremur. Dictatorul sirian și sponsorii săi ruși refuză intrarea ajutoarelor Cutremurul masiv care a provocat distrugeri uriașe și a dus la moartea a mii de oameni a venit ca o noua povara imposibil de dus pentru o populație deja afectata de peste un deceniu de un razboi civil sangeros. Pe langa drama razboiului și a dezastrului natural, sirienii sinistrați trebuie sa indure foamea și lipsa medicamentelor și a bunurilor de baza. Rutele de transport pentru ajutoarele umanitare promise sunt, insa, blocate dupa ani de zile de razboiul civil. In prezent, exista o singura astfel de ruta in teritoriul controlat de rebelii anti-Assad – la Bab al-Hawa, scrie BBC, iar dictatorul… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis un ajutor de 100 de milioane de dolari victimelor cutremurelor care au ucis mii de oameni in sud-estul Turciei si in Siria, informeaza AFP. Arabia Saudita, care a intrerupt relatiile cu regimul de la Damasc din 2012, a anuntat infiintarea unui pod aerian pentru…

- Surse au declarat pentru Middle East Eye ca artileria a lovit orașul Marea la mai puțin de doua ore dupa cutremurul devastator. Forțele guvernamentale siriene au lovit zonele grav afectate de cutremurul de luni la scurt timp dupa ce a avut loc dezastrul, potrivit unor surse siriene și politicieni…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi l-a sunat marti pe omologul sau sirian Bashar al-Assad dupa seismul soldat cu peste 5.000 de morti in Turcia si in Siria, potrivit celor doua presedintii, o conversatie fara precedent intre cei doi sefi de stat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- In timp ce cel puțin 45 de țari s-au oferit sa ajute Turcia dupa cutremur, relativ puține s-au angajat public sa ajute Siria. Acum, Israelul spune ca se ofera sa interneze sirieni in spitalele israeliene din nordul țarii, in timp ce in articole de presa din Siria se neaga ca țara a cerut ajutorul…

- Cutremurul a avut loc la 67 km nord nord-est de Kahramanmaraș, Turcia, la o adancime de 2 km, a precizat Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSCAgenția pentru dezastre turca AFAD a spus ca al doilea mare cutremur a avut o magnitudine de 7,6 și epicentrul la Kahramanmaraș. De asemenea, un seism…

- Un pensionar a leșinat, in timp ce aștepta la coada ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeana, in fața primariei municipiului Bacau. Sute de persoane au stat ore in șir la rand ca sa primeasca ajutoarele alimentare europene in fata primariei municipiului Bacau. Multe dintre acestea, persoane in…

- Incepand cu data de 21.12.2022, preluarea cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuințelor și suplimentului pentru energie se face la Centrul nr. 2 pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuințelor și suplimentului pentru energie situat in Arad, Calea Radnei nr. 250. PROGRAM…

- Lovituri aeriene israeliene au vizat duminica seara tinte din provincia Homs, in centrul Siriei, in special baza aeriana Al-Chaayrat, ucigand cel putin doi soldati sirieni si ranind alti trei, relateaza mass-media publice siriene citate de AFP. Apararea antiaeriana siriana a ”interceptat tinte ostile…