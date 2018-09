Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Româna de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) considera ca prin publicarea de catre Darius Vâlcov, consilier al premierului, a datelor medicale ale unui protestatar s-a produs "o grava abatere" si cere anchetarea si tragerea la

- Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) considera ca prin publicarea pe Facebook de catre Darius Valcov, consilier al premierului, a fisei medicale a unui participant la protestul din 10 august s-a produs "o grava abatere", nu doar din punct

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, referindu-se la Darius Valcov, care a postat pe Facebook fisa medicala a unui protestatar din Piata Victoriei, ca legea trebuie aplicata indiferent cine o incalca, scrie Agerpres."Noi tot timpul comentam in afara zonei respective. Si de la…

- „Nu o vad foarte bine, cred ca a fost o actiune nefericita, dar hai sa nu ii tratam pe toti in acelasi registru si cu aceeasi masura. Nu am vazut inflamari in toti anii astia in care erau date publicitatii rechizitorii care aratau informatii din dosare. Nu s-a cerut demisia nimanui atunci. Din cate…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu este de parere ca publicarea pe Facebook de catre Darius Valcov, consilier al premierului, a fisei medicale a unui protestatar din 10 august este un lucru „ilegal”.

- Sandu Matei, protestatarul a carui fișa medicala a fost publicata de Darius Valcov pe pagina sa de Facebook a reacționat pe aceeași rețea de socializare anunțand ca il va da in judecata pe consilierul premierului Viorica Dancila. „Acum 11 ani ramaneam singur cu 2 fetițe de 2 respectiv 8 ani, dar din…

- Darius Valcov, glume pe seama afecțiunii protestatar. Consilierul premierului pe probleme economice a fost ironic cu unul dintre protestatarii Rezist, publicand, pe pagina sa de Facebook, un act medical pe numele respectivului. „Ce avem noi aici? Sandilau cu acte-n regula”, a scris Valcov. Apropiatul…

